Один ученый, известный человек в Басре, пришел навестить скромную обитель старого дервиша. Дервиш приболел и лежал в постели. Ученый подсел к нему и завел благочестивую беседу. Он долго и красочно говорил о том, как ужасен мир, погрязший в пороке.

Дервиш выслушал его молча. Когда же ученый окончил речь, дервиш молвил в ответ:

- Ты любишь мир слишком сильно. Не будь ты столь неравнодушен к нему, ты не поминал бы его так часто. Так же поступает и покупатель на базаре - сначала он охаивает то, что очень хочет купить. Если бы ты покончил дела с миром, ты не говорил бы о нем ни хорошо, ни дурно. Ведь не зря же гласит пословица: человек часто вспоминает о том, что дорого его сердцу.

(Суфийская мудрость)



Не беспокойтесь насчет того, что думают про вас другие. Они слишком заняты, беспокоясь насчет того, что думаете про них вы. Человек с зубной болью думает, будто каждый, у кого зубы в порядке, уже счастлив. Чем проще идея, тем сложнее ее излагают. Лучше пусть износится, чем заржавеет. Никогда нет времени, чтобы сделать правильно, но всегда есть время, чтобы сделать заново. Что бы ни случилось, делайте вид, что так оно и задумано. (Из законов Мерфи) В майском выпуске Московского психологического журнала мы заканчиваем публикацию монографии детского психотерапевта и психиатра Михаила Буянова "Психоневрологические расстройства у детей и подростков". В этом номере читайте заключительную часть книги - "Реабилитация детей и подростков с системными психоневрологическими расстройствами".



В разделе "Психология здоровья" читатель сможет познакомиться с избранными главами из книги И.Г. Малкиной-Пых "Психосоматика: Справочник практического психолога". "Что такое психосоматика", "Диагностика в психосоматике", "Стратегии поведения при стрессе", "Психотерапия онкологических заболеваний" - обо всем этом вы можете прочитать в работе психолога и д-р физ.-мат. наук в области системного анализа и математического моделирования сложных биофизических систем Ирины Малкиной-Пых. Книга посвящена теме, интересующей разнообразную аудиторию от профессионалов-практиков до дилетантов, заинтересованных состоянием собственного здоровья.



Есть ли жизнь после брака? Ответ на это вопрос ищите в статье психотерапевта Андрея Бабина "Кризисы брака. Секс в браке". "Не родись красивой, а родись - счастливой" - гласит народная мудрость. Однако Евгений Пушкарев, президент интернет-клуба "ПРОСВЕЩЕННАЯ любовь" не согласен с этим высказыванием. Подробности смотрите в его работе "Внешность и другие факторы, влияющие на любовные чувства".



Про универсальный "механизм измерения мира" и своеобразный "конструктор" из бинеров, тернеров и кватернеров, который можно использовать для моделирования окружающего нас мира, пишет в своей работе "Я и не Я" Сергей Ликанов. Очень интересная работа, и мы рекомендуем ее к прочтению не только психологам.



О целительной силе ритуалов перехода рассказывают в своей работе Олег Краля и Марина Лисняк. Авторы пишут, что "современные люди практически повсеместно и повседневно сталкиваются с возможностью испытать на себе целительную силу ритуалов перехода, узнать о трансперсональной реальности и её мощнейших возможностях. Но, к сожалению, большинство людей в силу всё возрастающего темпа жизни не имеют времени, а по причине воспитания - желания - переживать их, предпочитая другие ключи вхождения в изменённое состояние сознания и с другой целью - алкоголь, наркотические вещества и нехимические зависимости".



"Большая часть нашей жизни определяется бессознательным" - это слова известного психотерапевта Милтона Эриксона. Большая часть человеческого поведения представляет собой автоматизмы, стереотипные действия, во многом идентичные у разных людей. В ответ на определенные стимулы большинство людей дает соответсвующие реакции. Поэтому, изменяя внешние условия, можно управлять человеческим поведением. Подробнее об этом читайте в работе специалиста в области управления персоналом Владимира Рогатина "Основы технологии контекстного (скрытого ситуационного) управления".



О психопатах, истеричках, бабниках и других "выдающихся" личностях можно узнать из работ психиатра и психотерапевта Михаила Буянова, размещенных в разделе "Публицистика".